Владимир, , 21:56 — REGNUM Во Владимирской области из-за сложной эпидситуации по коронавирусу с 7 мая введён карантин в городе Кольчугино и с 8 мая — в посёлках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Въехать и покинуть территорию этих населённых пунктов после обязательной термометрии можно гражданам, имеющим документы о регистрации там, гражданам, исполняющим обязательства, основанные на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также гражданам, предотвращающим и ликвидирующим последствия аварий, стихийных бедствий и приезжающим на спецтранспорте.

Проживающие в этих населённых пунктах должны исключить все контакты, не связанные со служебной необходимостью. Те, кто имеют прописку, по прибытии в эти населённые пункты обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

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