Москва, , 19:17 — REGNUM Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) осудил решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить работу строек и промышленных предприятий на фоне роста числа заболевших COVID-19.

«Собянин — главный экспериментатор на людях, мы помним коллапс в метро», — отметил Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о смягчении мер по борьбе с коронавирусом и открытии строек и разрешении работать промышленным предприятиям.

Вместе с тем с 12 мая в Москве вводится масочно-перчаточный режим. Ношение средств защиты станет обязательным на работе, в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, в том числе такси.

Одновременно Собянин указом продлил режим самоизоляции до конца мая.

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