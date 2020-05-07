Исламабад, 7 мая 2020, 18:13 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о решении правительства прекратить карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, 7 мая сообщает агентство Reuters.
Премьер-министр Пакистана заявил, что многие пакистанцы, зависящие от ежедневного заработка, рискуют не выдержать длительного карантина.
Снятие карантинных ограничений произойдет в субботу, 9 мая. Хан отметил, что ограничения могут быть восстановлены в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.
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