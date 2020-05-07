Исламабад, , 18:13 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о решении правительства прекратить карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, 7 мая сообщает агентство Reuters.

«Мы решили прекратить эту блокировку. Мы знаем, что мы делаем это в то время, когда кривая растет… но она не повышается так сильно, как мы ожидали» , — заявил Хан в телеобращении.

Премьер-министр Пакистана заявил, что многие пакистанцы, зависящие от ежедневного заработка, рискуют не выдержать длительного карантина.

«Люди… которые кормят своих детей ежедневными заработками, что с ними будет?» — отметил премьер-министр.

Снятие карантинных ограничений произойдет в субботу, 9 мая. Хан отметил, что ограничения могут быть восстановлены в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.

Читайте также: Эрдоган сделал многообещающее заявление по ситуации с COVID-19 в Турции