Пенза, , 17:35 — REGNUM В Пензе 9 мая, в связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции, отказа от посещений мест захоронений, возложения венков и цветов к памятным местам, не планируют проводить традиционный праздничный салют, информирует пресс-служба городской администрации.

В день Победы в 19:00 мск жители столицы смогут принять участие во Всероссийской минуте молчания. Для этого необходимо выйти с портретами своих родственников на балконы домов. Организаторы после минуты молчания планируют одновременное исполнение всеми песни «День Победы».

Кроме этого, жителей региона приглашают принять участие в таких мероприятиях, как «Окна Победы» — украсить окна своих домов тематическими рисунками. Также в акции «Сад памяти» — посадить дерево на своем участке в память о погибших в годы войны и сделать фото, которым поделиться в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Пензенская область приняла участие в песенном марафоне, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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