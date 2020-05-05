Пенза, , 11:25 — REGNUM Масштабный патриотический марафон Приволжского федерального округа «Наш День Победы» дошел и до Пензенской области. Столица региона приняла песенную эстафету, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, от Ульяновской области, информирует пресс-служба регионального правительства.

Пензенскую область представляют артисты Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. В съемке клипа, сделанного до введения ограничительных мер из-за коронавируса, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также «Волонтеры Победы», пензенские поисковики и просто жители.

«За годы войны из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тыс. человек, из которых свыше 190 тыс. не вернулись с полей сражения. На поверженном Рейхстаге в мае 1945-го была выведена легендарная надпись — «А мы из Пензы!». Эту фразу с гордостью повторяют жители всей Пензенской области, от мала до велика», говорится в сообщении.

Народную песенную эстафету Пенза передаст Чувашии. К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкирия, Татария, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией региональными властями рассматриваются различные варианты проведения праздничных торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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