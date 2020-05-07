Москва, 7 мая 2020, 17:07 — REGNUM Песню «Катюша» исполнили студенты-иностранцы в честь 75-летия Великой Победы. Видео на странице «ВКонтакте» опубликовал Аарон Гардуньо Родригес из Мексики.

Песню исполнили студенты, приехавшие из Болгарии, Мексики, Уганды, Египта.

«Скоро 75 лет Победы, и я хочу поздравить моих русских друзей с этим праздником! Сейчас тяжёлое время пандемии, но мы остались в Москве. Всё будет хорошо. И хочу посвятить вам эту песню».
Родригес

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты-иностранцы Пензенского госуниверситета в честь Дня Победы исполнили песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

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