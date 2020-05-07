Москва, , 15:39 — REGNUM В России, по данным на 7 мая, проведено более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Активно проводят тесты на коронавирус 15 регионов. Больше всего тестов проедено в Москве — 1 млн 225 тыс. 123, Санкт-Петербурге — 324 тыс. 613, Подмосковье — 301 тыс. 729, Свердловской — 125 тыс. 084 и Нижегородской областях — 110 тыс. 588.

В ведомстве отметили, что Россия занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов на наличие коронавируса SARS-CoV2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве каждый день более 25 тысяч человек проходят тест на новую коронавирусную инфекцию.

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