Курск, , 15:12 — REGNUM Курская городская больница № 6 получила десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых на Уральском приборостроительном заводе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Оборудование уже готово к работе. Его будут использовать для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе больницы. Десять аппаратов — это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга РФ. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в регион до конца июня.

«Контракты на поставку оборудования заключены. Из резерва Минпромторга нам поступит еще 44 аппарата ИВЛ. Такая возможность у региона имеется. Я уверен, что эпидемия коронавируса обязательно закончится. Вы выйдете в стандартный режим работы. А это оборудование останется в медучреждении и будет работать дальше», — рассказал медикам губернатор Роман Старовойт.

Сейчас в медицинских учреждениях региона аппаратами ИВЛ оборудованы 117 коек для пациентов с COVID-19.

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