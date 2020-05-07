Нью-Йорк, США, , 14:33 — REGNUM Около $6,7 млрд потребуется на реализацию глобального гуманитарного плана ООН по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах, который был запущен в конце марта. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает 7 мая пресс-служба международной организации.

Лоукок подчеркнул, что последствия пандемии, от которой страдают все страны мира, будут наиболее разрушительными в самых бедных странах. Пока своевременные меры не будут приняты, стоит готовиться к нарастанию конфликтов, голода и бедности.

Ранее в план помощи конкретным государствам были включены такие страны, как Афганистан, Венесуэла, Ирак, Иран, Ливия, Сирия и Украина. На это предлагалось выделить $2 млрд. После обновления в план включили точечную, в том числе продовольственную помощь Бенину, Джибути, Зимбабве, Либерии, Мозамбику, Пакистану, Сьерра-Леоне, Того и Филиппинам. В бедных странах население уже страдает от падения доходов, безработицы, нехватки пищи и роста цен, отметил представитель ООН.

План помощи предполагает доставку в эти страны медицинских средств и направления туда гуманитарных работников.

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