Лодейное Поле, Ленинградская область, , 14:44 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, которые в течение десяти лет не реагировали на просьбы ветерана Великой Отечественной войны переселить из аварийного жилья. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Жертвой халатного отношения чиновников стал 94-летний ветеран из Лодейнопольского района Ленинградской области. С 2010 года и до недавнего времени он неоднократно обращался к местным властям с просьбой предоставить жилье взамен полуразрушенному бараку.

Несмотря на предписание прокуратуры и решение суда, должностные лица так и не применили меры социальной поддержки по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий участника Великой Отечественной войны.

Действие неустановленных сотрудников администрации Алеховщинского сельского поселения было расценено следователями как нарушение прав и законных интересов ветерана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональном СК.

Отметим, Ленинградская область, в рамках реализации указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», взяла на себя обязательства по обеспечению жилыми помещениями ветеранов. Только в этом году, на приобретение квартир администрациям поселений из резервного фонда правительства региона было выделено 7,4 млн рублей.

Кроме того, в бюджете области на ремонт домовладений ветеранов на 2020 год предусмотрено 26 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать не менее 80 домов, 58 ветеранов войны уже получили выплаты на проведение ремонтных работ.

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