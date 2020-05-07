Москва, , 13:07 — REGNUM Телеведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Юрий Сидоренко обратился с призывом ко всем желающим исполнить 9 мая в день 75-летия Победы СССР над нацизмом у окна или на балконе своего дома известную песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Видео соответствующего содержания ведущего 7 мая размещено на официальной странице телеканала в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_2dZv0AaYt/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спеть дома песню «День Победы» 9 мая после Минуты Молчания также призвали певец Марк Тишман и актриса Марина Берсенева.