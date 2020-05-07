Махачкала, , 13:28 — REGNUM Средства индивидуальной защиты получил Буйнакский район Дагестана от предпринимателя из Китая Яо Ялай, который является бывшим воспитанником местной школы боевых искусств «Пять сторон света». Житель Поднебесной направил в республику 20 тыс. медицинских масок, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе администрации района.

После поступления маски были переданы на посты ДПС. Сотрудники полиции в свою очередь раздали средства защиты водителям и пассажирам. Большая часть изделий будет направлена в районные медицинские учреждения.

Отмечается, что помощь Буйнакскому району в борьбе с коронавирусной инфекцией также оказывают различные организации и частные лица. Так, профсоюз медицинских работников Дагестана передал медперсоналу муниципалитета средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы, а компания «Киргу» передала компьютеры для детей из малообеспеченных семей.

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