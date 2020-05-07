Махачкала, , 09:53 — REGNUM Медицинские организации Дагестана получили почти 2 млн единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Они приобретены на средства, выделенные из резервного фонда правительства республики, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, медучреждениям Дагестана передано 1 млн 480 тыс. медицинских масок, 310 тыс. бахил, 178 тыс. одноразовых перчаток, более 9 тыс. защитных костюмов и комбинезонов, почти 3,7 тыс. респираторов, 1,5 тыс. защитных очков и 250 противочумных костюмов.

Кроме того, медицинские организации республики получили 6,7 тыс. литров дезинфицирующего средств, более 23 тыс. флаконов кожного антисептика, 300 инфракрасных бесконтактных термометров и 150 мотораспылителей и генераторов тумана для дезинфекции помещений и территорий.

Все перечисленное было закуплено МЧС Дагестана «для ликвидации ЧС на территории республики в период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением COVID-19». В минздраве отметили, что в ближайшее время на склад МЧС ожидается поступление новой партии СИЗ.

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