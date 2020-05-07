Южно-Сахалинск, , 12:05 — REGNUM В посёлке Смирных Сахалинской области остался единственный ветеран Великой Отечественной войны — 93-летний Анатолий Миняев. Жители в преддверии Дня Победы спели под балконом ветерана победную песню.

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Как рассказало РИА «Сахалин и Курилы», чиновники местной администрации, юнармейцы, обычные прохожие собрались под окнами ветерана, туда же принесли аппаратуру, включили песни военных лет, а жильцы соседних домов стали подпевать. Очевидцы рассказывают, что ветеран вышел на балкон, надев все ордена, он был растроган до слёз.

Как сообщало ИА REGNUM, в силу обстоятельств ветераны Великой Отечественной войны должны соблюдать режим самоизоляции. Во многих городах проходит акция «Парад для одного ветерана» — люди поют песни, читают стихи у домов участников войны.