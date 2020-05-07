Симферополь, 7 мая 2020, 10:36 — REGNUM В Крыму у восьми граждан выявили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Всего, по его словам, в республике зарегистрировано 168 выявленных положительных тестов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что крымские предприятия, возобновившие с 1 мая свою деятельность, массово нарушают противоэпидемические требования. За это, по словам специалистов, им грозит серьёзная ответственность, вплоть до закрытия на три месяца.
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