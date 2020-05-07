Москва, , 09:38 — REGNUM Смертность от новой коронавирусной инфекции на территории России составляет 0,93%. Это следует из опубликованных 7 мая из данных ресурса стопкоронавирус.рф.

По данным ресурса, общее число заразившихся на утро 6 мая составляет 165 927 человек при 1537 летальных исходах и 21 370 вылечившихся.

При этом отмечается, что наибольший показатель летальных исходов от нового заболевания в Европе зафиксирован в Бельгии (16,43%), Великобритании (14,96%) и Франции (14,82%).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае планируется введение масочного режима, предложение Роспотребнадзора об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс.