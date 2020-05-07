Красноярск, , 09:31 — REGNUM В Красноярском крае планируется введение масочного режима — предложение Роспотребнадзора об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

«Мы считаем, что ношение масок поможет сдержать распространение инфекции. И нас поддержал губернатор», — приводит портал комментарий краевого управления Роспотребнадзора.

До последнего времени в регионе ношение масок в местах скопления людей — в общественном транспорте, магазинах и банках — носило только рекомендательный характер. В случае принятия такого решения, отсутствие маски при нахождении в общественном месте будет наказываться штрафом.

Напомним, в Красноярском крае выявлено 910 случаев заражения коронавирусом (плюс 42 за сутки), 12 человек с COVID-19 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что проблем с обеспечением граждан России медицинскими масками не возникнет даже при введении всеобщего масочного режима.

Читайте также: В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита медицинских масок

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки новых случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждены в Красноярском крае