Москва, , 23:06 — REGNUM Проблем с обеспечением граждан России медицинскими масками не возникнет даже при введении всеобщего масочного режима. Об этом 6 мая заявили заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

Евтухов пояснил, что масок в стране очень много, и проблем с ними, по его мнению, возникнуть не должно. Даже если в России повсеместно будет введён масочный режим, то ситуация не выйдет из-под контроля.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что на складах в Москве остаётся около 15,5 млн невостребованных медицинских масок, которые будут распределены по регионам России. На сегодняшний день в торговой сети доступны для покупателей около 20 млн масок.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России могут ввести всеобщий «масочный режим».

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