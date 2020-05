Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Сброшенная на Москву термоядерная бомба мощностью в десять раз меньше, чем разрабатываемая в прошлом веке американским физиком-теоретиком Эдвардом Теллером атомная бомба, привела бы к выпадению ядерных осадков на расстояние почти 1,5 тыс. км — вплоть до северной части Коми. При этом территория США вряд ли пострадала. Такой эффект от ядерного взрыва был смоделирован в симуляторе NukeMap, сообщает американское издание We Are The Mighty.

Читайте также: В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

Не сложно спрогнозировать, какой результат будет от ядерного удара «Царь-бомбой». Он бы оказался в сто раз сильнее и привёл к миллионным жертвам среди населения. Издание напоминает, что США отказались от разработки такого оружия, однако оно теоретически возможно.

«Даже если бомба будет сброшена в самое сердце Советского Союза, она отравит огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — говорится в статье.

При этом авторы публикации выразили надежду, что «никто не сможет собрать команду людей, которой бы хватило ума и ВТО же время глупости, чтобы спроектировать и изготовить такое оружие».

Также по теме: В США спрогнозировали последствия ядерного удара России

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года вооружённые силы США провели военные учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории России. По сценарию, РФ в ходе войны в Европе якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО, на что США «ответили» ядерным ударом по России. Благодаря этим учениям министр обороны США Марк Эспер получил представление о том, как Соединённые Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ