Якутск, , 06:38 — REGNUM В Якутске выявили очаг заражения коронавирусом в общежитии Северо-Восточного федерального университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Положительный тест оказался у 30 студентов университета. Общежитие закрыли на карантин 5 мая, в нём 319 студентов.

«В начале мая студенты обратились к врачу с симптомами ОРВИ. У них взяли анализы, которые показали отрицательный результат. При повторном тестировании у одного из них диагностировали COVID-19. Первого заболевшего в тот же день поместили в изолятор, а общежитие закрыли на карантин», — пояснили в оперативном штабе.

Все 319 студентов и персонал общежития сдали анализы. 30 студентов с положительными тестами получают амбулаторное лечение в изоляторе на базе общежития, где действует строгий карантин, ежедневно проводится дезинфекция.

Для того, чтобы минимизировать перемещение внутри общежития, студентов обеспечивают продуктами питания и медикаментами, а с 8 мая студенты-волонтёры СВФУ будут приносить им и горячее питание.

«Источник заражения ещё не выявлен. Тот, у кого инфекция подтвердилась прежде, чем у остальных, возможно, не является первым носителем COVID-19. Студент придерживался режима самоизоляции и выходил только в ближайшие магазины», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 мая в Якутии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом.