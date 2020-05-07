Кишинёв, , 01:09 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал не пытаться переписывать историю Великой Отечественной войны. Как заявил Додон, а интервью телеканалу МИР24, в Молдавии война затронула каждую семью, и память об этих событиях надлому передавать из поколения в поколение.

По словам Додона, сотни тысяч молдаван участвовали в Великой Отечественной войне в составе Красной армии. Также погибло очень много мирных жителей — около 500 тыс. человек, из которых более 300 тыс. евреев, 120 тыс. молдаван, 20 тыс. ромов (цыган), 35 тыс. украинцев, 30 тыс. русских.

Он призвал говорить об этом и не скрывать правду, то это потому что в противном случае— это первый шаг к тому, чтобы эта страшная трагедия повторилась.

Презент Молдавии также призвал вовремя пресекать попытки формирования неонацистских движений. «Чтобы это не повторялось, нужно привлекать к уголовной ответственности тех, кто пытается героизировать, опять поднимать эти движения в Молдавии», — подвел итог Додон.