Париж, , 23:33 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались 278 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 6 мая главное управление здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых летальных исходов больных COVID-19 во Франции достигло 25 809. В том числе 16,2 тысячи человек скончались в больницах, ещё более 9,5 тысячи — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки в стране ещё 3640 человек сдали положительные тесты на коронавирус, общее число таковых возросло до 174 191.