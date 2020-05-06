Минск, , 21:47 — REGNUM В возрасте 87 лет скончался протоиерей Иоанн Хорошевич, один из старейших священнослужителей Минской епархии Белорусской православной церкви. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Протоиерей Иоанн с 1990 года служил настоятелем храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Минске. Священнослужитель проделал огромную работу по восстановлению и украшению интерьера храма и благоустройству прилегающей территории. Отмечается, что священнослужитель скончался после тяжёлой болезни. Подробности не сообщаются.

Иоанн Хорошевич был ответственным за духовное попечение о часовне в честь иконы Божией Матери «Знамение» на братском кладбище воинов Первой мировой войны в Минске. За годы своего служения протоиерей Иоанн был удостоен ряда богослужебно-иерархических, общецерковных наград, а также наград Белорусской православной церкви. В 2020 году был удостоен премии президента Белоруссии Александра Лукашенко «За духовное возрождение».