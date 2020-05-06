Женева, Швейцария, , 21:08 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит реальные риски возвращения стран мира к жесткому карантину в случае преждевременного ослабления ограничений из-за COVID-19, 6 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Остается реальный риск возврата к закрытию, если страны не будут управлять переходом очень осторожно и поэтапно» , — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что главными критериями возвращения стран к нормальной жизни должны быть серьезные средства контроля эпидемической обстановки и готовность системы здравоохранения.

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