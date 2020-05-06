Москва, , 14:57 — REGNUM Размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения видеозаписи являются фейками, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство призвало Роскомнадзор заблокировать данные видео. Речь идет о роликах «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура выявила фейковую новость, в которой распространяется слух о массовом изъятии внутренних органов у здоровых людей под видом борьбы с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что органы якобы перепродаются в дальнейшем для трансплантации. Еще одним фейком является недостоверная информация о инфицировании только лиц еврейской национальности.

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