Москва, , 14:38 — REGNUM 7 мая 2020 года Институт стран СНГ совместно с ИА REGNUM проведёт международную научно-практическую конференцию «Память о Второй мировой войне и современная геополитика». В связи с ограничениями, вызванными коронавирусной пандемией, конференция проводится в режиме онлайн.

В ходе экспертной дискуссии планируется рассмотреть четыре основных блока вопросов:

история Второй мировой войны как инструмент в борьбе однополярной и многополярной моделей мирового устройства;

какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй мировой войны в США и государствах Евросоюза;

«война памятников»: причины, цели, пути противодействия;

история Второй мировой войны в политике постсоветских государств, в переформатировании национальных идентичностей;

память о Великой Отечественной войне как объединяющее начало для народов бывшего СССР.

В конференции примут участие:

Константин Затулин, первый зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ; Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM; Евгений Спицин, историк, советник при ректорате МПГУ; Юрий Никифоров, руководитель научного отдела РВИО; Оксана Петровская, д.и.н., учёный секретарь РИСИ; Вардан Багдасарян, д.и.н., профессор; Олег Назаров, д.и.н.; Олег Неменский, вед. научн. сотр. РИСИ; Юрий Плотников, д.и.н.; Юрий Елфимов, к.и.н. (Белоруссия); Борис Шаповалов, д.и.н. (Молдавия); Юрий Иванов, д.ф.н. (Литва); Виктор Гущин, к.и.н. (Латвия).

Мероприятие будет проходить 7 мая 2020 года с 15:00 до 18:00 (мск) на платформе Skype.

Принимаются заявки на участие в конференции: