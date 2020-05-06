Москва, 6 мая 2020, 14:38 — REGNUM 7 мая 2020 года Институт стран СНГ совместно с ИА REGNUM проведёт международную научно-практическую конференцию «Память о Второй мировой войне и современная геополитика». В связи с ограничениями, вызванными коронавирусной пандемией, конференция проводится в режиме онлайн.

В ходе экспертной дискуссии планируется рассмотреть четыре основных блока вопросов:

  • история Второй мировой войны как инструмент в борьбе однополярной и многополярной моделей мирового устройства;
  • какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй мировой войны в США и государствах Евросоюза;
  • «война памятников»: причины, цели, пути противодействия;
  • история Второй мировой войны в политике постсоветских государств, в переформатировании национальных идентичностей;
  • память о Великой Отечественной войне как объединяющее начало для народов бывшего СССР.

В конференции примут участие:

  1. Константин Затулин, первый зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ;
  2. Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM;
  3. Евгений Спицин, историк, советник при ректорате МПГУ;
  4. Юрий Никифоров, руководитель научного отдела РВИО;
  5. Оксана Петровская, д.и.н., учёный секретарь РИСИ;
  6. Вардан Багдасарян, д.и.н., профессор;
  7. Олег Назаров, д.и.н.;
  8. Олег Неменский, вед. научн. сотр. РИСИ;
  9. Юрий Плотников, д.и.н.;
  10. Юрий Елфимов, к.и.н. (Белоруссия);
  11. Борис Шаповалов, д.и.н. (Молдавия);
  12. Юрий Иванов, д.ф.н. (Литва);
  13. Виктор Гущин, к.и.н. (Латвия).

Мероприятие будет проходить 7 мая 2020 года с 15:00 до 18:00 (мск) на платформе Skype.

Принимаются заявки на участие в конференции: