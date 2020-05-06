Деревня Кузьмолово, Ленинградская область, , 14:32 — REGNUM В Ленинградской области автоматизированный завод, специализирующийся на производстве полимерных химически стойких емкостей, начал выпуск индивидуальных защитных экранов для медицинских работников, так необходимых в условиях пандемии. За неделю на предприятии смогли увеличить объем производства и на сегодняшний день выпустили 1,5 тысячи таких прозрачных масок. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель предприятия VATEX.

Чтобы ввести новое направление на производстве, специалисты проектного департамента оперативно спроектировали индивидуальные защитные экраны из применяемого в производстве материала. Благодаря чему, в первый же день начала производства, на свет появилось 50 штук защитных экранов.

«Раскрой материала для нашей продукции производится на лазерном оборудовании, которое позволило оперативно организовать изготовление защитных экранов в большом количестве. Одним словом, с нашими производственными мощностями мы не имели морального права остаться в стороне», — отметил собеседник агентства.

Поставки в медицинские учреждения производятся бесплатно, по запросу от сотрудников медицинских учреждений. А все организационные мероприятия обсуждаются на созданной для этого странице в социальной сети «Мейкеры против Covid 19 (СПБ и ЛО)».

«Данное движение общероссийское, мы выделили группу по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для объединения производителей, которые готовы выделять часть производственных ресурсов на помощь медицинскому персоналу нашего региона», — пояснили на заводе.

Таким образом, за неделю завод смог поставить 1,5 тысячи штук защитных экранов. Их уже передали врачам и медицинским работникам Кузьмоловской и Токсовской районных поликлиник, детского поликлинического отделения № 60 и Токсовской межрайонной больницы.

Сейчас в дневную смену на заводе успевают сделать 200 штук защитных экранов, а при необходимости смогут увеличить производство до 350 штук в сутки.

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