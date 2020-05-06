Саратов, , 14:09 — REGNUM По данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в Саратове 6 мая в 13:00 (мск) опустился до 1,9 балла из 5 возможных. Это значит, что на улицах очень много людей.

Подобные нарушения режима самоизоляции зафиксированы в Энгельсе — 1,9 балла, и Балакове — 2,5 балла.

Напомним, в регионе рассматривается возможность сохранения масочного режима до конца года. Во время первомайских праздников были выявлены массовые нарушения режимов самоизоляции и ношения масок. По данным на 6 мая наличие коронавируса за сутки выявлено по области у 98 человек, всего подтверждено 835 случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности на граждан составлено 2420 административных протоколов. Только за 4 мая выявлено 146 нарушителей самоизоляции.

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