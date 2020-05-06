Тегеран, , 13:39 — REGNUM В Иране за сутки выявили 1680 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 мая сообщается в заявлении представителя министерства здравоохранения страны Киянуша Джаханпура.

По его словам, общее число выявленных случаев в стране превысило 100 тыс. человек и достигло 101 тыс. 640 случаев.

Чиновник констатировал, что число новых выявленных случаев коронавируса в Иране растет четвертый день подряд. От COVID-19 скончались в стране за прошедшие сутки 78 человек, общее число смертей достигло 6 тыс. 418 человек.

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