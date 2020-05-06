Берлин, , 12:17 — REGNUM Работа ресторанов и кафе, закрытых из-за пандемии коронавируса, может быть в несколько этапов разрешена на территории Германии федеральным правительством страны с 9 по 22 мая текущего года. Об этом 6 мая сообщает агентство DPA.

По данным источника, такое предложение было сделано во время видеоконференции главы экономического немецкого ведомства Петера Альтмайера с его региональными коллегами.

При этом данная рекомендация глав региональных экономических ведомств может стать одной из тем видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель страны.

Также уточняется, что с 15 мая в Германии могут разрешить проведение футбольных матчей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество умерших от COVID-19 на территории Германии за прошедшие сутки составило 165 человек и почти достигло 7 тысяч человек.