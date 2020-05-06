Улан-Удэ, , 12:11 — REGNUM Для большинства школьников в Бурятии учебный год завершится досрочно в середине мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Мы направили рекомендательное письмо в органы управления образования для принятия решений на местах», — отметил министр Баир Жалсанов.

15−16 мая учёбу завершают учащиеся 1−18 классов. Точная дата зависит от продолжительности рабочей недели. При этом ученикам 10 классов придётся учиться до 25 мая, а 9 и 11 классов до 5 июня.

Напомним, ранее в министерстве заявляли, что не планируют досрочного окончания учебного года. По словам чиновников, они справляются с нагрузкой и дистанционным обучением. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая на территории республики начнут ослаблять режим самоизоляции.

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