Улан-Удэ, , 15:00 — REGNUM В Бурятии с 10 мая начнут ослаблять ограничительные меры, введённые в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято 5 мая на очередном штабе по обеспечению устойчивого развития экономики.

По словам главы региона Алексея Цыденова, связанные с угрозой эпидемии проблемы остаются, но медики уже выработали тактику действий.

«С учётом этого готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы, с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений», — отметил он.

Прежде всего, послабления ожидают бытовые службы, а также непродовольственные торговые предприятия. По словам главы, откроются магазины стройматериалов и одежды, а также отдельные сервисы. Однако бани, сауны и массажные салоны, а также кинотеатры, театры, кафе и рестораны пока останутся закрытыми.

«Поэтому с учётом того, что мы дополнительно снимаем ограничения, и с учётом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать людям» станет немножко полегче», — заключил Алексей Цыденов.

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