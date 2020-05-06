Алушта, Крым, , 11:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Крыма проводит служебное расследование по очагу заболевания коронавирусом в алуштинской больнице, где за последние сутки заразилось новой инфекцией 24 человека. Об этом 6 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«Ни в одной другой больнице, попавшей ранее на обсервацию, не было такого количества зараженных. Сегодня в Алушту выезжает комиссия для проверки, в том числе и вопроса использования средств индивидуальной защиты самим коллективом медиков», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердился коронавирус у 32 граждан. Медиков и пациентов, заражённых SARS-CoV-2 в Алуште и Ялте, отправят в больницу Симферополя, а медучреждения дезинфицируют для восстановления нормальной работы.

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