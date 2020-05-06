Воронеж, , 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе облправительства. Точная дата пока не называется. Маски будут обязательны, ношение перчаток — в рекомендательном порядке.

«Введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции. Важно обеспечить средствами защиты социально незащищённые категории жителей региона. Поручаю профильным ведомствам проработать этот вопрос», — заявил губернатор Александр Гусев.

На данный момент в Воронежской области подтверждено почти 700 случаев заражения коронавирусом. 12 человек скончались.