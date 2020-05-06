Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Благодаря умеренному росту, регион смог покинуть не только список «антилидеров» по количеству зараженных, но и выйти из топ-15 регионов с наибольшим количеством заболеваний. Это следует из данных от 6 мая федерального оперативного штаба.

Всего в Ленинградской области с начала пандемии зафиксировано 1200 зараженных. Это намного меньше, чем у лидеров топ-15 субъектов РФ по числу зараженных — Москвы — 85 973, Московской области — 16 590, Санкт-Петербурга — 5884. А также Республики Северная Осетия — Алания, которая занимает 15-е место с 1253 зараженными.

За всё время в Ленобласти 266 человек выздоровели. Активная стадия заболевания продолжается у 931 человека.

Всего в стране выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 1537 человек, в том числе трое — в Ленинградской области.

За последние сутки в России выявлено 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. При этом выписано по выздоровлению 1462 человека. Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев.

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