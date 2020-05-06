Москва, , 11:20 — REGNUM Участие главы правительства РФ Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, [не планируется]», — сказал Песков.

Видеосовещание будет посвящено мерам, предпринимаемым властями в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин заявил о том, что сданный им тест на коронавирус дал положительный результат.