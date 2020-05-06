Тверь, , 11:17 — REGNUM 197 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 6 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. За сутки выписаны 14 человек.

Также в регионе за сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, у многих из новых пациентов симптомы отсутствуют. Сейчас проводится работа по установлению круга контактов новых заразившихся.

Всего на территории Тверской области подтверждено 753 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 548 зараженных изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Число летальных случаев — восемь.

За последние сутки в регионе проведено 452 исследования на коронавирус, в общей сложности обследования прошли 31 тыс. 588 человек.