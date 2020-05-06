Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 6 мая выявили 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 13 550 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 272 новых случая заражения, в Татарии — 102, в Саратовской области — 98, в Самарской области — 81, в Мордовии — 54, в Чувашии — 48, в Оренбургской области — 39, в Марий Эл — 33, в Пензенской области — 32, в Ульяновской области — 29, в Пермском крае — 25, в Башкирии — 24, в Кировской области — 17, в Удмуртии — 12.

С учетом новых данных общее число подтвержденных заражений в Нижегородской области достигло 3298 случаев, в Татарии — 1310, в Башкирии — 1160, в Мордовии — 977, в Чувашии — 892, в Саратовской области — 835, в Марий Эл — 783, в Оренбургской области — 767, в Самарской области — 676, в Пермском крае — 673, в Кировской области — 661, в Пензенской области — 601, в Ульяновской области — 573, в Удмуртии — 344.

Выписаны после полного выздоровления 2708 человек в Поволжье, за последние сутки — 149 пациентов вылечились. 98 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, в течение минувших суток летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 6 мая подтверждено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 10 559 — за минувшие сутки. Выздоровели 21 327 человек, 1537 человек скончались, 86 — за минувшие сутки.

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