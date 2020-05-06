Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM Городом с наименее дисциплинированными жителями в Сибири, по ситуации на 6 мая, оказался Горно-Алтайск. Индекс самоизоляции местных жителей, согласно данным Яндекса, не превысил 1,1 балла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, городам присваиваются баллы от 0 до 5 в зависимости от количества людей на улице. Чем выше балл, тем меньше пешеходов и автомобилистов, тем выше индекс соблюдения режима самоизоляции. Индекс 1,1 означает, что на улицах Горно-Алтайска очень много людей.

Схожая картина наблюдается лишь в двух дальневосточных городах — Южно-Сахалинске и Благовещенске с индексом 1,0 и 1,1 соответственно. В ближайших к Горному Алтаю Бийске и Барнауле соблюдение режима оценено на 1,8 и 1,6 балла.

Напомним, Республика Алтай некоторое время оставалась единственным регионом в России, где не было ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в региональном управлении Роспотребнадзора предположили, что секрет успеха кроется в дисциплине местного населения.

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