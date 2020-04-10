Горно-Алтайск, , 13:42 — REGNUM Республика Алтай остаётся одним из немногих регионов в России и единственным в Сибири, где нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией. В региональном управлении Роспотребнадзора предположили, что возможно, секрет успеха кроется в дисциплине местного населения.

По заявлению сотрудников, жители «дружно сшили и надели маски».

«Маски сейчас должны быть на каждом, кто выходит из дома, а не только на продавцах, кондукторах автобусах и фармацевтах. В идеале каждый магазин или аптека должны повесить предупреждение на входе: «Вход без масок запрещен!» — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мессенджерах местных жителей распространяли информацию о появлении первого заразившегося новым вирусом в Кош-Агачском районе. В оперативном штабе опровергли сообщением, отметив, что все проведённые в Кош-Агаче исследования показали отрицательный результат.

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