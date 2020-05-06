Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Власти Новосибирска до конца мая отменили все школьные праздники, в том числе последние звонки. Об этом сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Анна Терешкова.

«Всё отменено, — цитирует Терешкову «Сиб.фм». — Мы ждём 12 мая, тогда скажут, как потом в городе состоятся мероприятия. Пока что знаем, что в конце мая никаких последних звонков не будет. Насчёт июня точно ничего не известно».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, под вопросом и выпускные в детских садах. Точной информации о том, будут ли эти мероприятия перенесены на более поздний срок, нет.

Пока же школы города продолжают дистанционное обучение, а в детских садах работают только дежурные группы.