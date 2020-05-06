Шанхай, Китай, 6 мая 2020, 06:53 — REGNUM В Шанхае с 11 мая вновь начнёт принимать посетителей тематический парк развлечений Диснейленд, закрытый в январе из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом администрация парка сообщает 6 мая на своей странице в социальной сети Weibo.
Уточняется, что администрация будет ограничивать поток посетителей в парк, лимитируя продажу билетов и введя обязательную процедуру предварительной регистрации в официальном приложении или на сайте парка.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд объектов в развлекательном парке Диснейленд в китайском Шанхае открыли для посетителей в начале марта. Пока для посетителей открыли магазины, кафе и зоны отдыха, оставив основные объекты парка закрытыми.
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