Шанхай, Китай, , 06:53 — REGNUM В Шанхае с 11 мая вновь начнёт принимать посетителей тематический парк развлечений Диснейленд, закрытый в январе из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом администрация парка сообщает 6 мая на своей странице в социальной сети Weibo.

Уточняется, что администрация будет ограничивать поток посетителей в парк, лимитируя продажу билетов и введя обязательную процедуру предварительной регистрации в официальном приложении или на сайте парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд объектов в развлекательном парке Диснейленд в китайском Шанхае открыли для посетителей в начале марта. Пока для посетителей открыли магазины, кафе и зоны отдыха, оставив основные объекты парка закрытыми.

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