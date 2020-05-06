Каир, , 00:41 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 388 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это является рекордным суточным показателем в стране с начала пандемии, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражений SARS-CoV-2 на территории Египта достигло 7201. Также за 5 мая от осложнений COVID-19 скончались 16 человек. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 452.

Кроме того, за 5 мая в Египте 98 человек вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране выздоровели 1730 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 6,5 тысячи

Читайте развитие сюжета: Египет возобновит внутренний туризм с 15 мая