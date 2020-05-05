Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Администрация американской социальной сети Facebook удалила сеть аккаунтов из России, которые якобы отличались «скоординированным неаутентичным поведением». Об этом сообщила пресс-служба Facebook.

Сообщается, что удаленная «российская сеть» состояла из 46 страниц, 91 аккаунта, двух групп и одного аккаунта в Instagram. Сообщения от этой сети оставлялись на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, фарси и индонезийском языках.

Проведя расследование, Facebook посчитала, что данная сеть связана с лицами в России и Донбассе, а также с двумя медиаорганизациями в Крыму — NewsFront и SouthFront.