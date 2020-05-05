Мадрид, , 23:04 — REGNUM Возможность проведения футбольных матчей с пустыми трибунами и записанным шумом, какой обычно производят болельщики, рассматривает руководство испанской Ла Лиги (La Liga), высшего дивизиона чемпионата страны по футболу. Об этом 5 мая сообщает портал Sport.es.

Поясняется, что привычный для игроков шум трибун создаст нужную атмосферу во время матчей, а также будет заглушать диалоги между игроками по ходу матча. Кроме того, рассматривается и возможность установления специальных стендов для имитации присутствия болельщиков.

Чемпионат Испании по футболу был прерван в связи с пандемией коронавируса в марте текущего года. Клубы успели провести 27 матчей из запланированных 38. Предполагается, что турниры будут возобновлены в июне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Испании выявлено 218 011 случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания COVID-19 скончались 25 428 человек.

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