Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Азове Ростовской области жители многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа, должны вернуться в свои квартиры до наступления холодов. На это в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM 5 мая.

«Люди должны заехать до зимы. Не в декабре и не в ноябре. Мы должны вернуть людям жильё вовремя», — подчеркнул глава региона.

По последней информации, в пункте временного размещения — в гостинице «Солнечной» — остаются трое жителей дома. Жители двух подъездов проживают без угрозы для жизни и здоровья. В настоящее время проектно-сметная документация по восстановлению дома проходит госэкспертизу. Получить решение власти ожидают до 20 мая.

ИА REGNUM напоминает, что региональные власти планировали начать восстановительные работы на объекте в мае-июне и завершить их до конца года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по факту взрыва бытового газа в доме на улице Павлова в Азове утром 22 февраля 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). 13 квартир были признаны непригодными для проживания.

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