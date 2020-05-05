Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM С 1 мая авиакомпания SCAT доставила в Казахстан из Москвы и Санкт-Петербурга 444 гражданина республики, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Большинство пассажиров — это студенты, обучающиеся в российских вузах. Организовать вывоз граждан помогло посольство Казахстана в России. Ранее авиакомпания выполнила вывозные рейсы из Египта, Чехии, Грузии, Турции, Индии и Польши.

1 мая жители республики вернулись домой рейсами Москва — Алма-Ата и Москва — Нур-Султан, 3 мая — Санкт-Петербург — Актау — Чимкент. В компании заверили, что следуют всем рекомендациям ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая между Нур-Султаном и Алма-Атой возобновили воздушное сообщение. В ближайшее время авиарейсы планируется запустить в Восточно-Казахстанской области.

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