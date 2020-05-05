Москва, , 13:02 — REGNUM Массовая самоизоляция граждан обострила многие социальные проблемы, а правительство РФ своими действиями только накаляет обстановку, считает председатель общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Об этом он сегодня, 5 мая, заявил ИА REGNUM.

«Речь идет вовсе не о том, что «где-то недодумали или недоглядели», а о публичном игнорировании откровенной несправедливости в отношении нескольких десятков миллионов россиян. Ещё год назад в дни Первомая страна радостно отмечала праздник или открытие дачного сезона. Сейчас настали иные времена — у значительной части граждан просто закончились деньги на еду. Дотянуть до зарплаты или пособия не получится — просто потому, что далеко не каждому положены выплаты. Кто-то самоизолировался за сохраненную зарплату, пособие или пенсию, а кто-то — за свой счёт. И на что будет жить этот последний, государство не волнует», — отметил Федоров.

В социальных сетях немало историй о том, как людям назначают пособие в 1500 рублей и компенсацию за проезд, которая в режиме самоизоляции бессмысленна. Самоизолироваться «за зарплату» удалось далеко не всем, кто был оформлен официально. Работодателям просто нечем платить, и работники предпочли сохранить рабочие места на будущее — вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска.

«Президент заявлял о помощи каждому, потерявшему работу. Однако правительство решило на гражданах сэкономить. Причём, на самых незащищённых. По сути, провело ревизию президентского поручения, — подчеркнул Федоров. — От многих политиков и лидеров мнений мы слышим, что людям нельзя давать деньги, так как они их «проедят». Странные заявления, особенно когда речь идёт о тех, кого официально лишили возможности работать. Ведь далеко не каждый способен молниеносно с нуля освоить интернет-профессию и начать зарабатывать в условиях экономического кризиса».

По его словам, дополнительная поддержка нужна и бюджетникам: «Их ежемесячный доход чаще всего состоит из оклада, надбавок и премий. А это даёт работодателю возможность весомо сократить доходы сотрудников. Как тех, кто отправлен на самоизоляцию или «удаленку», так и любых других. Причём, сделать это можно выборочно, в том числе и в интересах «особо приближенных». Так что, и бюджетникам может потребоваться денежная поддержка государства во время режима повышенной готовности. Всё индивидуально. Но главное, государство не имеет право бросать своих граждан в трудной ситуации. Это принципиальный вопрос».