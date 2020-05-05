Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM В Бурятии 6 мая синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, ветер усилится до 17−22 метров в секунду, местами пройдёт мокрый снег, а температура понизится.

Одновременно с этим на территории трёх районов — Хоринского, Еравнинского и частично Баунтовского, прогнозируется высокая пожарная опасность. Спасатели в связи с этим напомнили жителям, что в республике действует особый противопожарный режим.

«При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», — отметили в ведомстве.

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