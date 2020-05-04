Баунтовский район, Бурятия, , 12:05 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировали пять лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

К тушению огня было привлечено более двухсот человек, задействовано 34 единицы техники. Возгорания удалось ликвидировать к утру 4 мая. Пройденная огнём площадь превысила 2,1 тыс. га.

«Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах», — отметили в агентстве.

Напомним, наряду с Иркутской областью и Забайкальским краем Бурятию признали регионом, более всего страдающим от пожаров. Благодаря чему, как сообщало ИА REGNUM, республика получит из федерального бюджета дополнительные средства на тушение лесных пожаров.

Читайте также: Бурятия получит дополнительные средства на борьбу с пожарами